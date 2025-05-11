На Дону средний чек на стоматологические услуги увеличился на 13%

В Ростовской области цена на стоматологические услуги в 2025 году выросла на 13% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает РБК Ростов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что средний чек на эти медуслуги составил 8,4 тыс. руб., а число покупок увеличилось на семь процентов. Самыми популярными стоматологическими процедурами стали зубные снимки и анестезия, лечение кариеса и ортодонтия.

Рост интереса к коммерческим стоматологическим услугам обусловлен стремлением пациентов в качественному и комфортному обслуживанию и широкому спектру услуг.

Мария Хоперская