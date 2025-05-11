Инспекторы ДПС в Новороссийске сопроводили роженицу в роддом во время Парада

Семья военнослужащего из станицы Варениковская обратилась за помощью для сопровождения роженицы в перинатальный центр во время Парада Победы в Новороссийске к госавтоинспекторам. Об этом сообщает «НР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Инспекторы экипажа дорожно-патрульной службы (ДПС) Сергей Жадько и Александр Заяц сопроводили через автомобильную пробку машину с роженицей. Спустя несколько минут после прибытия в перинатальный центр родилась девочка. Новорожденную назвали Викторией в честь Победы.

Алена Воробьева