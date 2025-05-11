В Новороссийске госавтоинспекторы сопроводили роженицу в роддом в День Победы

Патрульный экипаж помог местной жительнице вовремя проехать в перинатальный центр через автомобильные пробки в Новороссийске 9 мая. Об этом сообщает «НР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Жена военнослужащего из станицы Варениковская почувствовала начало родов в День Победы. Проехать в перинатальный центр Новороссийска семья не смогла из-за пробок. Автомобиль с роженицей сопроводили госавтоинспекторы экипажа дорожно-патрульной службы (ДПС), который дежурил возле поста на Владимировке.

Инспекторы ДПС Сергей Жадько и Александр Заяц позвонили в дежурную часть и помогли преодолеть пробку. Спустя несколько минут после прибытия в роддом родилась девочка, которую в семье военнослужащего назвали Викторией — в честь Победы.

Алена Воробьева