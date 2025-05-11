В Самаре произошло серьезное ДТП с госпитализированными

В 01:59 (MSK+) в Самарском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 23-летний водитель Hyundai Solaris в районе д. 99 на ул. Самарская проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением 50-летнего водителя.

После этого Solaris отбросило на припаркованный автомобиль Haval, водитель которого отсутствовал. По факту происшествия проводится проверка.

Алексей Алексеев