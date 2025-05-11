На двух улицах в Центральном и Ленинском районах Челябинска ограничат движение

С 12 мая на улицах в Ленинском и Центральном районах Челябинска ограничат движение транспорта. Это необходимо для строительства наружных сетей канализации, сообщает пресс-служба мэрии.

В Ленинском районе движение будет затруднено по улице Дзержинская, в районе дома №105, недалеко от перекрестка с улице Барбюса. Окончание работы запланировано на 15 мая.

В Центральном районе до 21 мая движение транспорта ограничат на правом отведенном повороте с улицы Лесопарковой на Худякова, а также напротив дома №23 по Лесопарковой.

Администрация города просит водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.