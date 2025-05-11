В КБР стартует самый высокогорный триатлон мира

В Кабардино-Балкарии пройдет самый высокогорный турнир по триатлону «Эльбрусмен-2025», сообщает администрация республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Соревнование входит в число наиболее сложных однодневных гонок планеты. Маршрут проложен через горное озеро, древнее ущелье и завершится у подножия Эльбруса на высоте 3888 м — самой высокой точке мирового триатлона.

Участникам предстоит преодолеть 3,8 тыс. м вплавь, 195 км на велосипеде и 42 км бегом. Суммарный набор высоты составит 5642 м.

Старт состязаний запланирован на 27 августа на Верхнем Голубом озере, а финишируют атлеты на станции Гарабаши. Регистрация участников уже открыта.

Тат Гаспарян