Журналистка Ирина Панкратова умерла в 38 лет

Специальный корреспондент The Bell (признано иноагентом) Ирина Панкратова умерла на 39-м году жизни. О ее смерти сообщила основательница издания Елизавета Осетинская (признана иноагентом). По ее словам, журналистка тяжело болела.

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Фото: Страница Ирины Панкратовой во «Вконтакте» Ирина Панкратова

Фото: Страница Ирины Панкратовой во «Вконтакте»

«Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжелым заболеванием. Это ужасно несправедливо»,— говорится в сообщении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Госпожа Панкратова несколько раз становилась лауреатом премии «Редколлегия» за журналистские расследования и лонгриды. В 2008 году Ирина Панкратова окончила СПбГУ (факультет журналистики). В The Bell (признано иноагентом) Ирина Панкратова работала с 2019 года. До этого в течение года была специальным корреспондентом РБК. Также работала в «Деловом Петербурге», «Вечернем Петербурге» и других изданиях.