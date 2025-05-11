«Зенит» взял «быка» за рога

У болельщиков ФК «Зенит» забрезжила надежда на то, что команда в этом сезоне еще сможет завоевать чемпионский титул. Это случилось после того, как петербуржцы в матче 28-го тура РПЛ переиграли в Каспийске махачкалинское «Динамо» 1:0, а «Краснодар», лидер лиги, уступил с таким же счетом в Москве ЦСКА. Таким образом отставание сине-бело-голубых от «быков» за два тура до финиша сократилось до очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник «Динамо» Муталип Алибеков (слева) и нападающий «Зенита» Александр Соболев (в центре) во время матча

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС Защитник «Динамо» Муталип Алибеков (слева) и нападающий «Зенита» Александр Соболев (в центре) во время матча

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

Зенитовцы добыли победу над «Динамо» с большим трудом. Иначе и не могло быть. Команда из Дагестана до этого проиграла в чемпионате три матча подряд, а «Зенит» сейчас не в лучшей форме. Сергей Семак решил выставить на поле стадиона в Каспийске, где встречались соперники, игроков, которые умеют бороться. Потому что играть в комбинационный футбол, «двигать» мяч по траве, как объяснил позже главный тренер, там трудно. В стартовом составе петербуржцев не нашлось места ни Максиму Глушенкову, ни Андрею Мостовому. А Вендел, который раньше вел игру «Зенита», вообще не полетел в Каспийск. Он больше не сыграет в чемпионате из-за травмы, полученной в матче предыдущего тура с «Пари НН». Так что гостям оставалось рассчитывать на геройство в атаке Александра Соболева, наконец-то ставшего забивать, на мастерство Луиса Энрике, на случай, в конце концов.

И в конце первого тайма зенитовцы использовали свой шанс. Игрок «Динамо» выбил мяч на угловой в ситуации, когда его никто не атаковал. Педро навесил от углового флажка, и прибежавший в чужую штрафную защитник Нино головой отправил снаряд в нижний угол ворот хозяев. Нино вообще забивает за «Зенит» редко, но метко. Так, можно вспомнить гол, который он провел в суперфинале Кубка России против «Балтики», когда петербуржцы выиграли 2:1. В этом чемпионате защитник из Бразилии забил махачкалинскому «Динамо» и в матче РПЛ первого круга: тогда «Зенит» не без труда победил на «Газпром Арене» 2:1.

Больше опасных моментов в игре между «Динамо» и гостями почти не было. Только однажды вратарь Евгений Латышонок выручил петербуржцев, когда игрок хозяев ударил головой в ближний угол. А так динамовцы упустили шанс сохранить свои ворота в неприкосновенности, а сине-бело-голубые добыли столь нужные три очка, удачно разыграв «стандарт».

«Зениту» еще нужно было надеяться на то, что в тот же день ЦСКА сумеет отнять очки у «Краснодара», к которому клуб из Петербурга приблизился на расстояние очка после победы в Каспийске. Армейцам это удалось. Они обыграли лидера на своем поле со счетом 1:0. «Краснодар» впервые с 8 декабря, когда сыграл 0:0 с «Локомотивом», не забил голов в чемпионате. Но главное, что он близко подпустил к себе «Зенит» за два тура до финиша РПЛ.

Теперь «быкам» остается сразиться 17 мая с «Оренбургом» на его поле и 24 мая с московским «Динамо» на своем. Обе встречи будут сложными, так как уральская команда борется за выживание в премьер-лиге, принимает соперников на синтетическом газоне, а «Динамо» постарается взять реванш у южан за поражение в матче последнего тура предыдущего чемпионата. Тогда москвичи проиграли в Краснодаре 0:1 и титул ушел к «Зениту», который обыграл дома «Ростов» 2:1. Ну и вообще «Динамо» старается занять место как можно выше и просто так очки «Краснодару» не отдаст.

У «Зенита» на финише чемпионате матчи против «Ростова» 18 мая на поле соперника и против «Ахмата» 24 мая на «Газпром Арене». Донская команда не решает в чемпионате никаких задач (идет в середине таблицы), но в домашних стенах опасна. «Ахмат» борется за сохранение прописки в РПЛ и даст «Зениту» бой. Но шансы у петербуржцев после 28-го тура появились. При этом у них, правда, еще ответный матч в финале «Пути РПЛ» Кубка России с ЦСКА, который пройдет 14 мая в Москве (первый «Зенит» выиграл 2:0). А играет команда с берегов Невы еще хуже, чем в прошлом сезоне, когда титул достался ей, можно сказать, чудом. Хотя и не уступает в РПЛ уже в семи турах подряд.

Сдается, «Зениту» будет так же трудно набрать шесть очков в оставшихся двух матчах, как и «Краснодару» не потерять очки. Кто лучше в этих встречах себя проявит, тот и получит титул.

Кирилл Легков