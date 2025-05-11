В Татарстане в 2025 году увеличилось число браков и сократилось количество разводов по отношению к началу прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане увеличилось число браков и сократилось количество разводов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В Татарстане увеличилось число браков и сократилось количество разводов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За январь — февраль 2025 года в республике зарегистрировали 2581 брак, что на 365 больше по сравнению с тем же периодом 2024 года (это почти на 16,5% больше).

Количество разводов за тот же период составило 1804, что на 315 меньше, чем в прошлом году (снижение составило более 14,8%).

На одну тысячу населения число браков увеличилось с 3,4 до 4,0 (что на 17,6% больше), а количество разводов снизилось с 3,2 до 2,8 на тысячу населения (что на 12,5% меньше).

Влас Северин