На Свердловскую область надвигаются дожди и похолодание

В Свердловской области 11 мая ожидается похолодание, связанное с циклоном, который находится над европейской частью страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Фронтальная облачность теплого фронта достигла региона, защищая от ночного выхолаживания. Существенное похолодание в ночное время отмечается только по северу и востоку области»,— говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в Екатеринбурге 11 мая ожидается переменная облачность, дождь начнется во второй половине дня с 15:00 до 21:00. Суммарное количество осадков составит до 2-7 мм. Ветер восточный с переходом на южный, 3-8 м/с, порывы до 10 м/с. Ночью +5°…+7°, днем +8°…+10°.

В понедельник, 12 мая, ожидается небольшое потепление. Ночью около +6°, днем температура поднимется до +15°. Во вторник и среду ночью ожидается +4°…+5°, а днем около +14° и +12° соответственно.

К концу недели температура начнет постепенно повышаться. В среду, 15 мая, ночью +8°, днем +13°, а к 16 мая воздух прогреется до +16° днем при ночной температуре около +7°. В субботу ночью ожидается +6° и днем около +14°.

Полина Щуцкая