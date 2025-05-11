В Казани за сутки произошло 68 ДТП

В Казани за последние сутки зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий. Информация об этом опубликована в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

В результате аварий пострадали 2 человека, погибших нет. Из общего числа ДТП 22 случая оформлены через центры обработки, еще 27 аварий с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками ГИБДД на местах.

Всего за сутки выявили 8 водителей в состоянии опьянения и 8 человек, управлявших транспортом без прав. В территориальные отделы полиции доставлены 2 гражданина, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин