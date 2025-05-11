В Белгородской области пострадал житель при атаке БПЛА

В городе Валуйки украинский дрон попал в автомобиль. Был ранен местный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

У пострадавшего осколочные ранения спины. Скорая помощь увезла его в валуйскую центральную районную больницу, написал сегодня, 11 мая, господин Гладков в своем Telegram-канале. Также были повреждены две машины.

Накануне пострадали еще двое людей. Беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию сельхозпредприятия в селе Ясные Зори — у местной жительницы осколочные ранения лица и баротравма, сообщал господин Гладков. В Шебекинском округе пострадала семейная пара после атаки БПЛА по их автомобилю. Машина полностью сгорела.