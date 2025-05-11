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Путин вышел к журналистам

Президент России Владимир Путин начал выступление перед журналистами в Кремле. В начале своего выступления он заявил, что Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. Он поблагодарил мировых лидеров, которые прибыли в Москву, чтобы поучаствовать в праздновании 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин отметил, что некоторые страны пытается разговаривать с Россией языком ультиматумов, даже в дни юбилея Победы. Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта, добавил президент. Однако он заявил, что эти усилия саботировались властями Украины.

День Победы, возобновление переговоров с Украиной: главные заявления Путина

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Также он сообщил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР. Он заявил, что военнослужащие проявили мужество и героизм и действовали профессионально.

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