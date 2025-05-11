Путин вышел к журналистам

Президент России Владимир Путин начал выступление перед журналистами в Кремле. В начале своего выступления он заявил, что Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. Он поблагодарил мировых лидеров, которые прибыли в Москву, чтобы поучаствовать в праздновании 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин отметил, что некоторые страны пытается разговаривать с Россией языком ультиматумов, даже в дни юбилея Победы. Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта, добавил президент. Однако он заявил, что эти усилия саботировались властями Украины.

Также он сообщил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР. Он заявил, что военнослужащие проявили мужество и героизм и действовали профессионально.