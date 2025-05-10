Контроль за состоянием Донского лесного фонда ведется круглосуточно

В соответствии с приказом Минприроды области о патрулировании государственного лесного фонда в выходные и праздничные дни инспекторы регионального Росприроднадзора и сотрудники лесничих хозяйств осуществляют патрулирование территорий, сообщает пресс-служба донского минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

По сообщению ведомства, лесные ресурсы Ростовской области имеют существенные отличия от лесов других регионов России. Донской край один из самых малолесных (лесистость территории области составляет лишь 2,5%), причем львиную долю этих площадей (70%) занимают не природные, а искусственные леса, то есть посаженные и выращенные человеком. Общая площадь лесов Ростовской области составляет 360,6 тыс. га.

Входе патрулирования на землях лесного фонда Ростовской области проводятся профилактические беседы с отдыхающими, распространяются наглядные агитационные материалы (листовки) по пожарной безопасности.

Валентина Любашенко