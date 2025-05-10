На Дону в I квартале 2025 года средний чек покупок товаров для животных вырос на 7%

В Ростовской области в I квартале 2025 года средняя сумма, потраченная на товары для животных, достигла 2,8 тыс. руб. Это на 7% превышает аналогичный показатель за тот же период предыдущего года, сообщает пресс-служба аналитического центра «Чек Индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Аналитики утверждают, параллельно объем покупок товаров для животных в регионе снизился на 2%.

В первые три месяца 2025 года средняя сумма, потраченная в России на товары для домашних животных, достигла 2,9 тыс. руб. Это на 6% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

Эксперты отметили, что уменьшение количества транзакций на фоне увеличения средней суммы покупки говорит об оптимизации потребительских затрат и переориентации спроса на товары более высокой ценовой категории. Самыми востребованными категориями зоотоваров оказались корма для животных, наполнители для кошачьих туалетов и лекарственные препараты для ветеринарного применения.

Валентина Любашенко