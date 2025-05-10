ФК «Сочи» сыграл вничью с «Нефтехимиком»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 32-го тура Первой лиги на выезде поделил очки с нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории противостояния с «Нефтехимиком» пока рано делать выводы. Единственный очный матч прошел в первом круге этого сезона и завершился победой сочинцев со счетом 3:2. Если коллектив из Нижнекамска борется во второй половине турнирной таблицы, то сочинские футболисты продолжают борьбу за выход в российскую Премьер-лигу.

Счет в матче открыл «Нефтехимик», когда на 37-й минуте отличился Александр Кахидзе. Уже под занавес первого тайма Мартин Крамарич восстановил паритет. В оставшееся время второго тайма обе команды не смогли выявить победителя. В итоге результативная ничья - 1:1.

После 32 матчей в Первой лиге сочинские футболисты имеют в активе 57 очков и идут на четвертом месте турнирной таблице. В следующем туре сочинцы сыграют 17-го мая на своем поле с московским «Торпедо». Соперник занимает третье место.

Евгений Леонтьев