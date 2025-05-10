9 мая в Марий Эл произошло 5 пожаров

9 мая на территории Республики Марий Эл зарегистрировали 5 пожаров, сообщает Telegram-канал МЧС региона. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по республике.

В Йошкар-Оле огнем был поврежден балкон в квартире, площадь пожара составила 3 кв. м. В поселке Юрино (Юринский район) сгорел сарай на площади 24 кв. м. В деревне Яндылетково (Оршанский район) огонь повредил жилой дом, площадь возгорания достигла 110 кв. м. В поселке Медведево (Медведевский район) сгорела бытовка на 10 кв. м.

Пожарно-спасательные подразделения дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Также был зафиксирован один случай горения мусора. Погибших и пострадавших нет.

Влас Северин