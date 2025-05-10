Команда из Казани получила 1,7 млн на съемки фильма о татарской культуре

Кинематографисты из Казани получили 1,7 млн руб. на создание документального фильма о татарской культуре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Средства выделены в рамках конкурса «Россия — взгляд в будущее», организованного Министерством культуры РФ. Сам фильм расскажет о татарской деревне Кестым в Удмуртии, основанной 340 лет назад. Особое внимание уделят жителям, большинство которых носит фамилию Касимов, восходящую к царевичу Касиму.

Конкурс проводится ежегодно, в этом году победителями стали компании из 24 регионов, а съемки пройдут в 30 субъектах России.

Влас Северин