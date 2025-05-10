Житель Каменска-Уральского получил ранения после нападения бойцовских собак

В Каменске-Уральском (Свердловская область) две собаки бойцовских пород напали на 46-летнего местного жителя. Он получил серьезные травмы от укусов и сейчас проходит лечение в травматологическом отделении больницы, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Владельцами стаффордширского терьера и шарпея оказалась супружеская пара. 43-летний муж был неоднократно судим, в том числе за кражу, грабеж, организацию или содержание притонов и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а из колонии ИК-47, в которой отбывал наказание за последнее преступление, вышел в мае 2022 года. Его 44-летняя жена также была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас они находятся в территориальном ОВД, где дают показания, мера пресечения им пока не избрана.

«По одной из версий, начало конфликта произошло в магазине, а его финал —на улице. Причиной инцидента могло стать чрезмерное употребление алкоголя. Более подробные и точные обстоятельства ЧП полиция сейчас устанавливает»,— добавил полковник Горелых.

По информации портала Е1, инцидент произошел 9 мая около полуночи. По словам супруги потерпевшего, они с ним были в магазине — там же люди с собаками попросили пропустить их в очереди, что и было сделано. Однако уже на улице владелица собак ударила ногой спину жены потерпевшего. Супруг заступился за нее, однако на него напал спутник собачницы, к нему также присоединился еще один мужчина. Когда он попытался сбежать, на него спустили собак.

Ирина Пичурина