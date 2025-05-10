В Татарстане запустили конкурс дворовых мероприятий с призом до 500 тысяч рублей

В Татарстане объявили о запуске конкурса дворовых мероприятий «Курше фест». Жители республики могут получить до 500 тыс. рублей. Об этом сообщила директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме Правительства.

Глава республики Рустам Минниханов подчеркнул, что за последние 10 лет в республике обустроено 421 общественное пространство и благоустроено 5171 двор. В этом году планируется привести в порядок 678 дворовых территорий.

Наиля Зиннатуллина добавила, что конкурс призван развивать культуру добрососедства и укреплять семейные традиции. Участвовать могут организации и физические лица. Заявки принимаются с 12 мая по 15 июня на сайте программы.

Влас Северин