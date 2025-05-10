Около 110 тысяч человек приняли участие в мероприятиях на 9 Мая в Чувашии

В Чувашской Республике в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы приняли участие около 110 тысяч человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МВД по республике.

Всего в республике прошло 134 мероприятия, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Обеспечение правопорядка осуществляли более 1300 сотрудников правоохранительных органов при поддержке подразделений Росгвардии, частных охранных предприятий и общественных формирований. В ходе праздничных мероприятий правонарушений не зарегистрировано.

Влас Северин