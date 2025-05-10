В Йошкар-Оле мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомобилем Lada Largus. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Йошкар-Оле водитель мопеда пострадал в ДТП с легковушкой

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл В Йошкар-Оле водитель мопеда пострадал в ДТП с легковушкой

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл

ДТП произошло утром на улице Крылова. По предварительным данным, водитель легковушки при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мопеду, двигавшемуся по главной.

В результате аварии водитель мопеда с травмами был доставлен в больницу.

Влас Северин