В Йошкар-Оле водитель мопеда пострадал в ДТП с легковушкой
В Йошкар-Оле мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомобилем Lada Largus. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Марий Эл.
В Йошкар-Оле водитель мопеда пострадал в ДТП с легковушкой
Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл
ДТП произошло утром на улице Крылова. По предварительным данным, водитель легковушки при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мопеду, двигавшемуся по главной.
В результате аварии водитель мопеда с травмами был доставлен в больницу.