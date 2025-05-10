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В Йошкар-Оле водитель мопеда пострадал в ДТП с легковушкой

В Йошкар-Оле мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомобилем Lada Largus. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Марий Эл.

В Йошкар-Оле водитель мопеда пострадал в ДТП с легковушкой

В Йошкар-Оле водитель мопеда пострадал в ДТП с легковушкой

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл

В Йошкар-Оле водитель мопеда пострадал в ДТП с легковушкой

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл

ДТП произошло утром на улице Крылова. По предварительным данным, водитель легковушки при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мопеду, двигавшемуся по главной.

В результате аварии водитель мопеда с травмами был доставлен в больницу.

Влас Северин

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