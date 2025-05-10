В Татарстане спасли застрявшего в болоте лосенка

В Зеленодольском районе Татарстана спасли лосенка, застрявшего в болоте рядом с селом Бритвино. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Зеленодольском районе Татарстана спасли лосенка, застрявшего в болоте

Фото: Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам В Зеленодольском районе Татарстана спасли лосенка, застрявшего в болоте

Фото: Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам

Вероятно, лосенок старался следовать за матерью и попал в воду, его мать находилась рядом. Спасатели с помощью подручных средств освободили ослабевшего лосенка.

Сейчас лосенок находится под наблюдением специалистов Свияжского охотхозяйства. Ему дают молоко и заботятся о его здоровье. Как только лосенок окрепнет, его планируют выпустить обратно в дикую природу.

Влас Северин