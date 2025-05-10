Донская триатлонистка выиграла этап Кубка мира после дисквалификации

Триатлонистка из России, Валентина Рясова, триумфально вернулась в профессиональный спорт, выиграв этап Кубка мира в Чэнду (Китай). Этот успех пришел сразу после завершения ее дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил, сообщает канал «Лайф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Донская спортсменка завоевала победу с итоговым результатом 1 час 53 мин. 22 сек., поясняет источник. Второе место заняла Роксана Слупек из Польши, а третье – испанская триатлонистка Сара Гуреро, отставшая от лидера на 0,11 сек.

Следует отметить, что два года назад участие спортсменки в соревнованиях было приостановлено из-за положительной допинг-пробы. В марте 2025 года она вернулась в спорт, и данный турнир стал для госпожи Рясовой дебютным после вынужденного перерыва.

Валентина Рясова родом из Таганрога, Ростовской области. В ее активе победа на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции, титул Чемпиона Европы U23 по триатлону Спринт, звание Вице-чемпиона Европы по триатлону на спринтерской дистанции и титул Национального чемпиона по триатлону на короткие дистанции.

Валентина Любашенко