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В Тольятти весь май будут повышать финансовую грамотность школьников

В учреждениях Тольятти продолжается Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы», сообщили сегодня в горадминистрации.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации чиновников, чтобы повысить финансовую грамотность подрастающего поколения, научить детей и подростков правильно обращаться с деньгами и предупредить их о возможных киберугрозах, в школах и библиотеках Тольятти еженедельно проходят специальные занятия.

В доступной форме для каждого возраста специалисты рассказывают, какие бывают формы мошенничества, как грамотно спланировать бюджет и научиться оценивать последствия своих финансовых решений. Также запланированы игровые квесты и олимпиады, позволяющие на разных уровнях проверить свои знания в финансовой сфере.

Мероприятия будут продолжаться в течение всего мая.

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