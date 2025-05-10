В Тольятти весь май будут повышать финансовую грамотность школьников
В учреждениях Тольятти продолжается Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы», сообщили сегодня в горадминистрации.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По информации чиновников, чтобы повысить финансовую грамотность подрастающего поколения, научить детей и подростков правильно обращаться с деньгами и предупредить их о возможных киберугрозах, в школах и библиотеках Тольятти еженедельно проходят специальные занятия.
В доступной форме для каждого возраста специалисты рассказывают, какие бывают формы мошенничества, как грамотно спланировать бюджет и научиться оценивать последствия своих финансовых решений. Также запланированы игровые квесты и олимпиады, позволяющие на разных уровнях проверить свои знания в финансовой сфере.
Мероприятия будут продолжаться в течение всего мая.