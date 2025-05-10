Сын пермского девелопера передал отцу контроль над ИТ-компанией

Директор по развитию строительной группы «Мегаполис» Михаил Крепак сократил свое участие в уставном капитале ИТ-компании «Айрент», контроль на которой он получил в 2021 году. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 6 мая управляющий группой «Мегаполис» Леонид Крепак стал учредителем 70% долей в ООО «Айрент». За его сыном Михаилом Крепаком в уставном капитале организации сохранилось 30%, тогда как ранее ему принадлежало 100% долей компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Айрент» было создано в Перми в 2021 году, тогда ее собственниками являлись Михаил Крепак и Илья Блох. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Позднее господин Блох вышел из состава учредителей предприятия, и 50% долей ООО числилось за самим ООО. С мая 2024 года Михаил Крепак стал единственным владельцем организации, сейчас он также возглавляет «Айрент».

Как пояснял господин Крепак при создании «Айрент», в сфере интересов предприятия – проекты, связанные с деятельностью управляющих компаний, программное обеспечение по улучшению качества услуг управления недвижимостью.