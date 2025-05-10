На пожаре в Самаре спасли 4 человек, 15 эвакуировали
Сегодня в 05:34 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Самара, Кировский район, ул. Марии Авейде, 12.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, горели домашние вещи на площади 10 кв. м. В 06.32 (MSK+1) пожар ликвидировали, погибших и пострадавших нет, пожарно-спасательными подразделениями спасены 4 человека, эвакуированы 15 человек, в том числе 5 детей.
Для тушения привлекались 26 специалистов, 11 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.