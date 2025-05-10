Хор «Za отцов и сыновей» исполнил военные песни на площади Ижевска в День Победы

Более 5 тыс. ижевчан стали участниками народного хора «Za отцов и сыновей» на Центральной площади Ижевска в День Победы, сообщает пресс-служба администрации города. Они исполняли песни времен Великой Отечественной войны (ВОВ), послевоенного времени и современные композиции.

Хором руководил дирижер Ижевского муниципального камерного хора имени Петра Чайковского Евгений Ситников. Горожане исполнили песни «Священная война», «На безымянной высоте», «Мы — русские! С нами — Бог», «Служить России», «Темная ночь», «Эх, путь — дорожка фронтовая» и «Катюша», а также гимн России.

«Сегодня на Центральной площади города звучат не просто песни — это символы, которые вели в бой, которые наравне с нашим ижевским оружием ковали Победу 80 лет назад и которые обязательно очень скоро принесут новую победу нам, потомкам поколения героев»,— сказал глава города Дмитрий Чистяков (цитата из сообщения муниципалитета).

Инициатором проекта выступает «Совет отцов Удмуртии». Впервые хор собрался в 2021 году. Сегодня проект объединяет помимо членов организации матерей участников СВО и их жен, воспитанников кадетских классов и объединений, волонтеров и всех тех, кто «чувствует себя патриотом Отечества».