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В Магнитогорске прокуратура и СК начали проверку по происшествию на аттракционе

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска организовала проверку после того, как на аттракционе в парке развлечений люди застряли вниз головой. Доследственную проверку также начали следственные органы. Об этом сообщают пресс-службы региональных ведомств.

Происшествие случилось 9 мая в парке развлечений «Центральная городская ярмарка» в Магнитогорске. Во время катания один из аттракционов остановился на высоте. Люди оказались вниз головой и провели в таком положении около 15 минут.

Прокуратура проверит соблюдение правил эксплуатации и требований безопасности аттракционной техники в парке развлечений. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной районным отделом полиции.

Следственные органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводят проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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