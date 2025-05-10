Саженцы из Новороссийска высадили в Смоленске и Беларуси

В год 80-летия Победы, в честь защитников Отечества молодежь России и Беларуси провела акцию обмена саженцами деревьев. Из Новороссийска передали саженцы церциса и колоновидной груши, которые высадили в парках и скверах Смоленска и Бреста, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

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В ответ молодые люди из Смоленска и Бреста подготовили свои саженцы для отправки в Новороссийск.

Как отметил господин Кравченко, инициатива молодежи России направлена на увековечение памяти о героях и укрепление дружбы между странами. Она подчеркивает важность сохранения наследия предков и передачи его будущим поколениям.

Андрей Николаев