Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оценил свой визит в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы как чрезвычайно успешный. В видеообращении к согражданам, опубликованном в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), господин Фицо подчеркнул, что поездка стала важным проявлением суверенной внешней политики Словакии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Кроме того что я выполнил обещание поклониться и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах»,— сказал премьер. Во время поездки он провел переговоры с лидерами России, Китая, Бразилии и Вьетнама, отметив стратегическое значение этих контактов.

Господин Фицо подчеркнул, что Европа и Россия нуждаются друг в друге и должны выстраивать политику сотрудничества вместо усиливающейся конфронтации. «Мы должны проводить политику сотрудничества, а не политику ненависти и железных занавесов»,— заявил он.

По мнению словацкого премьер-министра, визит в российскую столицу стал демонстрацией самостоятельности Братиславы в определении внешнеполитического курса и нежелания подчиняться указаниям извне. Он также исключил, что при его правлении Словакия станет частью нового железного занавеса между Европой и Россией.