Донские муку и булгур будут поставлять в африканские страны
Донские предприятия — участники 17-й Международной агропромышленной выставки «СИАМ 2025», заключили соглашения о сотрудничестве с зарубежными партнерами, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По сообщению ведомства, производитель булгура и отрубей ООО «Янина» подписало соглашение о поставке своей продукции в Марокканские компании, а изготовитель продуктов мукомольной и крупяной промышленности компания «Диона» заключила соглашение о поставках муки в страны Африки.
В ходе осмотра делегацией объединенной экспозиции Ростовской области прошла презентация и дегустация продовольственных товаров, представленных местными производителями. На мероприятии присутствовали представители марокканских компаний, союзов и ассоциаций.
Договоренности о новых поставках продукции — это возможность формировать новый пул партнеров для развития отрасли, для расширения агропроизводства в области и всей страны в целом, поясняют в сообщении.