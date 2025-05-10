Донские муку и булгур будут поставлять в африканские страны

Донские предприятия — участники 17-й Международной агропромышленной выставки «СИАМ 2025», заключили соглашения о сотрудничестве с зарубежными партнерами, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По сообщению ведомства, производитель булгура и отрубей ООО «Янина» подписало соглашение о поставке своей продукции в Марокканские компании, а изготовитель продуктов мукомольной и крупяной промышленности компания «Диона» заключила соглашение о поставках муки в страны Африки.

В ходе осмотра делегацией объединенной экспозиции Ростовской области прошла презентация и дегустация продовольственных товаров, представленных местными производителями. На мероприятии присутствовали представители марокканских компаний, союзов и ассоциаций.

Договоренности о новых поставках продукции — это возможность формировать новый пул партнеров для развития отрасли, для расширения агропроизводства в области и всей страны в целом, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко