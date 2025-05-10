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Экс-завотделения больницы в Альметьевске обвиняют в получении взяток от рожениц

Бывший заведующий отделением больницы в Альметьевске обвиняется в получении взяток от рожениц. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК по Татарстану.

Экс-завотделения больницы в Альметьевске обвиняют в получении взяток от рожениц

Экс-завотделения больницы в Альметьевске обвиняют в получении взяток от рожениц

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-завотделения больницы в Альметьевске обвиняют в получении взяток от рожениц

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2019 по 2022 год врач брал деньги за госпитализацию и роды. После завершения родов женщины передавали ему деньги.

Всего зафиксировано восемь случаев взяток на сумму от 20 тыс. до 25 тыс. рублей. Уголовное дело передано в суд.

Влас Северин

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