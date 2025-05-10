Бывший заведующий отделением больницы в Альметьевске обвиняется в получении взяток от рожениц. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-завотделения больницы в Альметьевске обвиняют в получении взяток от рожениц

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Экс-завотделения больницы в Альметьевске обвиняют в получении взяток от рожениц

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2019 по 2022 год врач брал деньги за госпитализацию и роды. После завершения родов женщины передавали ему деньги.

Всего зафиксировано восемь случаев взяток на сумму от 20 тыс. до 25 тыс. рублей. Уголовное дело передано в суд.

Влас Северин