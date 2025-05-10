Экс-завотделения больницы в Альметьевске обвиняют в получении взяток от рожениц
Бывший заведующий отделением больницы в Альметьевске обвиняется в получении взяток от рожениц. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК по Татарстану.
Экс-завотделения больницы в Альметьевске обвиняют в получении взяток от рожениц
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, с 2019 по 2022 год врач брал деньги за госпитализацию и роды. После завершения родов женщины передавали ему деньги.
Всего зафиксировано восемь случаев взяток на сумму от 20 тыс. до 25 тыс. рублей. Уголовное дело передано в суд.