Татарстан вошел в пятерку регионов России с самыми низкими ценами на газированные напитки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в пятерку регионов с самыми низкими ценами на газировку

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Татарстан вошел в пятерку регионов с самыми низкими ценами на газировку

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Татарстане газировка стоит в среднем 21,4 руб. за пол-литра.

Самые дешевые цены на газировку зафиксированы в Ивановской области — 19,9 руб. за пол-литра. В Липецкой и Пензенской областях напиток стоит 21,3 руб. Орловская область замыкает пятерку с ценой 22,3 руб.

Наиболее дорогая газировка продается в Чечне, где пол-литра стоит 84,5 руб. В тройку самых дорогих регионов также входят Ненецкий автономный округ с ценой 67 руб. и Мурманская область, где газировка стоит 64,6 руб.

Влас Северин