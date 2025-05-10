Татарстан вошел в пятерку регионов с самыми низкими ценами на газировку
Татарстан вошел в пятерку регионов России с самыми низкими ценами на газированные напитки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Росстата.
Татарстан вошел в пятерку регионов с самыми низкими ценами на газировку
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В Татарстане газировка стоит в среднем 21,4 руб. за пол-литра.
Самые дешевые цены на газировку зафиксированы в Ивановской области — 19,9 руб. за пол-литра. В Липецкой и Пензенской областях напиток стоит 21,3 руб. Орловская область замыкает пятерку с ценой 22,3 руб.
Наиболее дорогая газировка продается в Чечне, где пол-литра стоит 84,5 руб. В тройку самых дорогих регионов также входят Ненецкий автономный округ с ценой 67 руб. и Мурманская область, где газировка стоит 64,6 руб.