В Сочи зрителями первого концерта в зале «Фестивальный» стали 1,5 тыс. человек

В День Победы концертный зал «Фестивальный» открыл 46-й концертный сезон. Как сообщает пресс-служба администрации города-курорта, в честь 80-летия Победы на площадке прошел праздничный концерт, во время которого были исполнены песни военных лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Зрителями первого в этом году мероприятия в «Фестивальном» стали порядка 1,5 тыс. человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО с семьями, городские общественники, активисты.

При подготовке к новому сезону в концертном зале завершили ремонт и обновили зрительские сервисы. Внутри зала и на террасе заменено около 900 кв. м напольного покрытия на керамогранит с гидроизоляцией. Для артистов отремонтированы гримерные комнаты.

Было выполнено озеленение территории. Высажены оливы, пальмы и сезонные цветы, что создало уютную атмосферу для летних мероприятий.

Как отметила начальник управления культуры администрации города Марианна Устинова, с мая по октябрь на летней площадке пройдет не менее 65 выступлений известных исполнителей.

Всего же в Сочи 9 мая прошло около сотни патриотических мероприятий. Как подчеркнул мэр города-курорта Андрей Прошунин, празднование 80-летия Великой Победы в Сочи стало всенародным и прошло на высоком уровне с точки зрения безопасности.

Андрей Николаев