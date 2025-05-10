Стало известно, какую зарплату предлагают заведующему аптекой в Краснодаре

В Краснодаре претендентам на вакансию «Заведующий аптекой» работодатели предлагают до 195 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob по данным на апрель 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Максимальную зарплату на такую позицию предлагают в Москве – 270 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 235 тыс. руб.

В столице Кубани специалист со средним фармацевтическим образованием, сертификатом фармацевта или провизора, разбирающийся в актуальном ассортименте лекарственных средств, в кассовой дисциплине, основах товарного учета и в правилах розницы, а также трехлетним опытом работы фармацевтом или провизором, может рассчитывать на зарплату от 60 до 75 тыс. руб.

От 75 до 85 тыс. рублей в Краснодаре предлагают соискателю со знанием основ техники продаж, обучения персонала, навыков планирования и анализа продаж, имеющему опыт работы заместителем заведующего или заведующим аптекой от 1 года.

Специалист с высоким уровнем управленческих компетенций, соответствующим сертификатом и системными знаниями сможет зарабатывать от 85 до 130 тыс. руб. в месяц.

На самую высокую зарплату, от 130 до 195 тыс. руб, могут претендовать специалисты с высшим фармацевтическим образованием, опытом управления аптечной сетью и стажем на должности заведующего аптекой от 3 лет.

По данным сервиса, среднестатистический портрет соискателя в Краснодаре – это женщина в возрасте 42 лет, с высшем образованием, а стаж работы на последнем месте составляет 4,9 года.

Андрей Николаев