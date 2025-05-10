Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 19% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 19%

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 19%

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В этом году в программу включены 911 домов из 42 муниципалитетов Татарстана. Уже определены подрядные организации для 708 объектов, и ремонт начат в 387 домах.

Планируется, что с середины мая ремонтные работы начнутся в других домах. За последние две недели завершен ремонт в девяти многоквартирных домах в пяти муниципалитетах.

В этом году программа капитального ремонта многоквартирных домов охватит 42 муниципалитета. В планах — ремонт 911 домов. Фонд жилищно-коммунального хозяйства уже выбрал подрядные организации для 708 домов. Из них на 134 объектах заменят лифтовое оборудование, а строительно-монтажные работы проведут на 574 домах.

Влас Северин