Таганрогские байкеры помогают МЧС предотвращать пожары в городе

Клуб "Огнеборцы" официально открыл мотосезон 2025 года, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основными членами клуба являются спасатели регионального МЧС. Байкеры из Таганрога планируют заниматься разъяснительной работой с населением. Профилактические мероприятия мотоциклисты «Огнеборца» будут проводить до момента окончания особого противопожарного режима, поясняют в сообщении.

По традиции, перед началом особого противопожарного режима, на территории 22-й пожарно-спасательной части 6 ПСО ГУ МЧС России по Ростовской области, для байкеров из клуба «Огнеборцы» были организованы тренировки. В мероприятии участвовало свыше 100 человек. Сотрудники МЧС продемонстрировали применение первичных средств для тушения пожаров, а также ознакомили с основами доврачебной помощи и приемами реанимации.

Валентина Любашенко