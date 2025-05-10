Адлер стал самым востребованным курортом на предстоящее лето

Адлерский район Сочи стал самым востребованным морским курортом России на предстоящий летний сезон, занимая 5,8% всех бронирований. Средняя цена за номер в отеле здесь составляет 5,5 тыс. рублей в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сервис планирования путешествий OneTwoTrip

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На втором месте находится Сочи с долей бронирований 2,4%. Средняя стоимость номера — около 4,8 тыс. рублей в сутки. При этом по сравнению с прошлым годом популярность обеих локаций снизилась на 20% и 40% соответственно.

На третьем месте по популярности этим летом находится Махачкала: на Каспийском море планируют провести летний отпуск 1,5% туристов, что на 50% больше, чем в прошлом году. Отдых в столице Дагестана обойдется порядка в 5,9 тыс. руб. в сутки. В топ популярных направлений для летнего отдыха также вошел Дербент, доля которого составляет 0,8% (в 5 раз больше, чем годом ранее). Забронировать номер там можно в среднем за 6 тыс. руб., сообщили в компании.

В Ялте и Севастополе бронирования отелей на лето 2025 года выросли в три и два раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Андрей Николаев