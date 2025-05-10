Штормовое предупреждение на Ставрополье продлено до 11 мая

МЧС продлило действие штормового предупреждения на Ставрополье до 11 мая из-за ливней, гроз и града. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Согласно данным Ставропольского Гидрометцентра, в крае ожидаются сильные дожди и ливни, сопровождаемые грозами, градом и порывами ветра силой 20-25 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют жителям по возможности оставаться дома и воздерживаться от выхода на улицу. При нахождении вне помещений гражданам следует проявлять повышенную осторожность и избегать опасных мест.

Автомобилистам рекомендовано быть предельно внимательными за рулем и переместить личный транспорт подальше от деревьев и ветхих строений. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

В пятницу, 9 мая, в нескольких районах Кабардино-Балкарии град повредил сады.

Тат Гаспарян