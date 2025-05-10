КБР представит инвестиционный потенциал на Кавказском форуме в Минводах
Кабардино-Балкария под руководством главы республики Казбека Кокова представит инвестиционные проекты в туристической, цифровой, аграрной и промышленной отраслях на Кавказском инвестиционном форуме, который пройдет в Минеральных Водах 25-27 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Посетители стенда КБР смогут познакомиться с планами создания IT-парка, возведения комплекса по выпуску мяса птицы и развития курортной зоны Нальчика.
На экспозиции также будут представлены товары ведущих предприятий агропромышленного комплекса и индустриального сектора республики. В зоне фудтраков организаторы предложат участникам и гостям бесплатную дегустацию блюд национальной кабардино-балкарской кухни.
Заявки на посещение форума подали около 130 представителей республики. Мероприятие объединит представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения реализации актуальных инвестиционных инициатив.