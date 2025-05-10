В Ростове парад Победы сопровождался повышенным уровнем охраны

Парад Победы, прошедший 9 мая в самом центре Ростова-на-Дону, сопровождался беспрецедентными мерами безопасности, сообщает корреспондент «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Региональный запрет о проведении массовых мероприятий смягчили в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Зрители Парада Победы проходили на Театральную площадь через несколько этапов проверки — арочные металлодетекторы, личный досмотр и кинологов с собаками, проверявших большие сумки на наличие посторонних и опасных предметов.

По наблюдению «Ъ-Ростов» на территории проведения парада Победы за обстановкой следили военные, сотрудники Росгвардии, полицейские, со смотровых точек и крыши академического театра безопасность охраняли радарные установки и снайперы.

Тщательно были проработаны вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности. Бригады скорой медицинской помощи, врачи и пожарные расчёты были наготове для оперативного реагирования в нештатных ситуациях.

Валентина Любашенко