В Турции задержали разыскиваемого Россией за терроризм преступника

В турецкой провинции Хатай задержали по линии Интерпола объявленного Россией в розыск преступника с инициалами Л. Р. Его обвиняют в международном терроризме. Об этом сообщает глава МВД Турции Али Ерликая.

Согласно заявлению в соцсети Х, в Анталье также был задержан член действующей в России преступной группировки с инициалами Б. П., который был объявлен в розыск Грузией.

Господин Ерликая не уточнил, когда турецкие спецслужбы задержали разыскиваемых.