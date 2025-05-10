Чаще всего в Прикамье от присасывания клещей страдают жители Пермского округа

С начала сезона и по 8 мая в медорганизации Пермского края по поводу присасывания клещей обратилось 2 233 граждан, в том числе 538 детей. Как сообщают в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, укусы клещами зарегистрированы в 40 административных территориях Прикамья. Чаще всего население обращалось с присасыванием клещей в Пермском муниципальном округе (371 обращение), в Перми (330 обращений), Краснокамском (163 обращения), Чайковском городских округах (133 обращений), в Кунгурском (130 обращений) и Кудымкарском муниципальных округах (101 обращения).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 38,7% случаев клещи присасывались на придомовой территории, в 33,1% - при посещении индивидуальных садов, в 21,6% - при посещении леса. В 6,6% случаев места присасывания клещей не установили. По результатам лабораторных исследований в 40,4% клещи, снятые с пострадавших, были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 1,7% - моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,4% - гранулоцитарным анаплазмозом, в 0,4% - клещевым вирусным энцефалитом.