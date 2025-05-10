Кофе по-нижегородски, черно-белая революция и наблюдение за Солнцем

На следующей неделе жители и гости Нижнего Новгорода смогут посетить органные концерты, лекции о кофе и чайных церемониях, немецких и японских художниках. В городе пройдут гастроли московского театра «У Никитских ворот» и откроется выставка-ярмарка современной графики и фотографии «Контур». Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

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В мае и июне в планетарии имени Г.М. Гречко на Революционной улице будут проходить дневные наблюдения Солнца в телескоп в режиме нон-стоп. Рассмотреть звезду можно будет с 11:00 до 15:00 со вторника по воскресенье только в ясную погоду. Билет стоит 100 руб.

9 мая в Арсенале в кремле открылась выставка «Биография Победы», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект включает экспозиционную часть и аудиоспектакль о людях военного времени и рассказывает об истории разработки автомобиля ГАЗ М-20 «Победа» через призму повседневной жизни рабочего района. Выставка будет работать до 27 июля. Посетить ее можно по билету на второй этаж (300 руб. в будни, 400 руб. в выходные) или по комплексному билету на все выставки Арсенала (500 и 700 руб.)

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10 мая в усадьбе Гусевых на Славянской улице профессиональный дегустатор Юрий Попов проведет встречу «Жизнь и кофе по-нижегородски». Специалист расскажет об истории появления кофе в России и старинных способах приготовления этого напитка. Также участников ждет дегустация и гадание на кофейной гуще. Мероприятие начнется в 12:00, билет стоит 2,3 тыс. руб. А в 17:00 там же пройдет чаепитие на английский манер. Ведущие Юлия Земскова и Юлия Полякова расскажут о тонкостях викторианского этикета и чайных церемоний, об истории английского и китайского фарфора и об опиумных войнах. Билет стоит 2,3 тыс. руб.

10 мая в католическом храме на Студеной улице состоится концерт «Вселенная органа. От Баха до Интерстеллар». Музыкант Тимур Халиуллин исполнит произведение «Фантазия соль минор» Иоганна Себастьяна Баха, «Светлое и темное» Софии Губайдулиной, «Белее белого» Гэри Брукера, «Сцена пленения Иисуса» Дечебала Григоруцэ, «Снег над Ленинградом» Микаэла Таривердиева, «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера, «Аллилуйя» Леонарда Коэна и музыку Ханса Циммера из фильма «Интерстеллар». Концерт начнется в 17:00, билет стоит 1,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники обсуждения в «Кинофактуре»

Фото: vk.com/kinorazbornn Участники обсуждения в «Кинофактуре»

Фото: vk.com/kinorazbornn

11 мая в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице — просмотр и обсуждение французского фильма «Картахена» (2009) по роману Эрика Ольдера, где показана история любовных отношений между мужчиной-сиделкой и женщиной-инвалидом, парализованной после аварии. Сеанс начнется в 13:00, вход свободный.

11 мая в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной) состоится лекция «Английская графика конца XIX века. Черно-белая революция». Слушателям расскажут, как белый лист бумаги стал пространством, на котором зародилось искусство модерна. Начало в 14:00, билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Я — Майя»

Фото: vk.com/tunikitskihvorot Спектакль «Я — Майя»

Фото: vk.com/tunikitskihvorot

12 мая в Нижегородском театре драмы — гастроли московского государственного театра «У Никитских ворот». Артисты покажут спектакль «Я — Майя» к 100-летию со дня рождения балерины Майи Плисецкой. Начало в 18:30, билеты — от 1,2 до 4,2 тыс. руб.

13 мая в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко кандидат физико-математических наук, доцент кафедры лазерных микро-, нано- и биотехнологий Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Татьяна Савельева прочитает лекцию «Оптическая спектроскопия: от спектров звезд к медицинской диагностике». Физик расскажет, как свет взаимодействует с тканями человеческого тела, не повреждая их, что позволяет ученым разрабатывать быстрые и точные методы диагностики различных заболеваний. Лекция начнется в 18:30. Вход свободный, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Культуролог Алексей Старков (слева) читает лекцию из цикла «Почему были великие художницы?»

Фото: Арсенал Культуролог Алексей Старков (слева) читает лекцию из цикла «Почему были великие художницы?»

Фото: Арсенал

13 мая в Арсенале культуролог Алексей Старков прочитает четвертую лекцию из цикла «Почему были великие художницы?». Специалист расскажет о японской художнице Яёи Кусама, искусство которой — это ритм повторяющихся точек, галлюцинации, превращенные в инсталляции, и бесконечные зеркальные комнаты. На встрече речь пойдет о том, как пережить одиночество, страх и непонимание и создать из этого визуальный язык. Лекция начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

15 мая в Доме архитектора на Верхневолжской набережной откроется выставка «Архитектурное наследие преподавателей ГИСИ — участников Великой Отечественной войны». С лекцией выступит доктор архитектуры, профессор ННГАСУ, член Союза Архитекторов России Ольга Орельская. Открытие запланировано на 18:30, вход по регистрации.

15 мая в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» пройдет четвертая лекция из цикла «Северное Возрождение». Встреча будет посвящена творчеству немецких художников Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха Старшего. Лекция начнется в 18:30, билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

15 мая в филармонии имени М.Л. Ростроповича в кремле состоится концерт органистки Анастасия Малых. Она исполнит композиции Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, Феликса Мендельсона, Эдуарда Элгара, Шарля-Мари Видора, Роберта Шумана и Марселя Дюпре. Концерт начнется в 18:30, билеты — от 800 руб. до 1 тыс. руб.

15 мая в Арсенале культуролог Дарья Ткачева прочитает лекцию «1990–2010-е. Видеоарт и цифровые медиа» из цикла «От “киноглаза” до искусственного интеллекта». На встрече участники обсудят вопросы авторства и доверия изображению, проблемы восприятия, создание или генерирование цифровых образов. Лекция начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетитель ярмарки «Контур»

Фото: vk.com/contourfair Посетитель ярмарки «Контур»

Фото: vk.com/contourfair

16-18 мая в Нижнем Новгороде пройдет ярмарка «Контур». На подземной парковке отеля Sheraton на Театральной площади состоится ярмарка современной графики, а на Мытном рынке — ярмарка фотографии. В мероприятии примут участие 68 галерей из различных городов России. В программе — экскурсии, обсуждения и лекции. Билет на саму ярмарку для взрослого стоит 900 руб., для студента — 600 руб. Для детей младше шести лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

16 мая в планетарии имени Г.М. Гречко — премьера первого художественного полнокупольного фильма «Покрышкин. Формула Победы». Он расскажет о жизни летчика-аса времен Великой Отечественной войны Александра Покрышкина. Начало в 17:30, вход по регистрации.

16 мая в Пакгаузе на Стрелке пройдет концерт «Мгновения, ожидание и любовь Микаэла Таривердиева». Нижегородский русский народный оркестр имени В.А. Кузнецова под управлением дирижера Бориса Схиртладзе и солисты Нижегородского театра оперы и балета исполнят произведения, написанные композитором к фильмам «Ирония судьбы или с легким паром», «Пассажир с "Экватора"», «Семнадцать мгновений весны», «Медный ангел», «Старомодная комедия» и «Ольга Сергеевна», а также «Сонеты Шекспира» и монооперу по поэме Роберта Рождественского «Ожидание. Монолог женщины». Концерт начнется в 19:00, в продаже остались билеты за 2,5 и 3 тыс. руб.

Какие выставки продолжают работу До 18 мая в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта выставка «Красная книга». До 18 мая в «Рекорде» на улице Пискунова открыта коллективная выставка «Великая Победа: 80 лет мужества и памяти». До 1 июня в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Архитектура памяти» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. До 8 июня в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыты четыре выставочных проекта, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: «С "Лейкой" и блокнотом. Военные фотокорреспонденты ТАСС 1941–1945 гг.», «Люди труда и Победы», «Дороги войны» и «Здравствуйте, мои дорогие». До 15 июня в «Терминале А» на Красной Слободе открыта выставка семи современных художников «Гормон стыда». До 29 июня в Арсенале в кремле открыта выставка уличной фотографии «Свой город». До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в кремле открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 20 июля в Манеже кремля открыта выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства. До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 10 января 2026 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Сороковые-роковые».

Подготовила Елена Ковалева