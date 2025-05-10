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Производители из 10 стран представят свою продукцию на халяльной ярмарке KazanForum

Производители 10 стран представят свою продукцию на Kazan Halal Market, который пройдет в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025». Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

В ярмарке примут участие более 150 компаний из 15 регионов России и стран исламского мира, включая Афганистан, Пакистан, Казахстан, Азербайджан, Киргизию, Турцию, Иран, Индию и Сенегал. Ожидается, что событие привлечет свыше 40 тыс. посетителей.

В Республике Татарстан зарегистрировано более 150 производителей продукции «Халяль», из которых около 20 компаний экспортируют свою продукцию. Объем производства халяльной продукции в регионе превышает 10 млрд руб., с ежегодным приростом около 10%.

Экспорт продукции «Халяль» из республики в 2024 году составил 14 млн долларов США, что на 21,7% больше по сравнению с 2023 годом. За первые четыре месяца текущего года экспорт превысил 8 млн долларов США, в основном благодаря молочной, мясной и кондитерской продукции.

Влас Северин

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