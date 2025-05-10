В Краснодаре открылись восемь ярмарок выходного дня
В краевой столице 10 мая открылись восемь ярмарок выходного дня, куда кубанские фермеры привезли продукцию собственного производства, сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Также на ярмарках представлен широкий ассортимент кондитерских изделий и другой продукции.
Ярмарки работают с 8.00 до 15.00 по восьми адресам:
Уральская № 170/7;
Дзержинского, 213;
Бургасская, 31/1;
Одесская, 48;
Восточно-Кругликовская, 26;
улица имени Героя Яцкова, 11;
улица имени Каляева, 198;
проспект Чекистов, 9.
Уточняется, что организаторы ярмарок следят за выполнением санитарных требований Роспотребнадзора. Кроме того, ведется контроль проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение правил торговли.