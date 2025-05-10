В Краснодаре открылись восемь ярмарок выходного дня

В краевой столице 10 мая открылись восемь ярмарок выходного дня, куда кубанские фермеры привезли продукцию собственного производства, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Также на ярмарках представлен широкий ассортимент кондитерских изделий и другой продукции.

Ярмарки работают с 8.00 до 15.00 по восьми адресам:

Уральская № 170/7;

Дзержинского, 213;

Бургасская, 31/1;

Одесская, 48;

Восточно-Кругликовская, 26;

улица имени Героя Яцкова, 11;

улица имени Каляева, 198;

проспект Чекистов, 9.

Уточняется, что организаторы ярмарок следят за выполнением санитарных требований Роспотребнадзора. Кроме того, ведется контроль проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение правил торговли.

Андрей Николаев