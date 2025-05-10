В Ростовской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП

На 51-м километре автодороги Морозовск – Цимлянск произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Авария произошла 9 мая около 23:40. По предварительным данным Госавтоинспекции Ростовской области, 58-летний водитель, управлявший автомобилем «Ока», не справился с управлением на правом повороте. Машину занесло, она оказалась на полосе встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автобусом «Неоплан», под управлением 37-летнего водителя.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте.

В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в автобусе было 52 туриста и 2 водителя, возвращавшихся в Воронеж из Элисты. Находившиеся в автобусе пассажиры и водитель травм не получили.

В этот же день, в ДТП в Аксайском районе погиб 52-летний мотоциклист.

По сообщению Госавтоинспекции по Ростовской области, 59-летний водитель «Lada Priora» выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего мотоцикла «Honda» и врезался в него.

От полученных травм мотоциклист погиб на месте ДТП.

Валентина Любашенко