В Казани за сутки произошло 91 ДТП

В Казани за последние сутки зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом опубликована в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

В результате аварий пострадали 2 человека, погибших нет. Из общего числа ДТП 35 случаев оформлены через центры обработки, еще 17 аварий с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками ГИБДД на местах.

За сутки сотрудниками выявлено 6 водителей в состоянии опьянения и 7 человек, управлявших транспортом без прав. В территориальные отделы полиции доставлены 3 гражданина, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин