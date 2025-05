Концерт группы Metallica вызвал небольшое землетрясение в США

В 2004 году Metallica получила седьмую премию «Грэмми» за лучшее метал-выступление, была опубликована книга о группе «So What! The Good, The Mad, The Ugly», вышел документальный фильм «Some Kind Of Monster», показавший один из самых сложных периодов в жизни группы — время записи альбома «St.Anger». Фильм собрал ряд наград и номинаций на различных фестивалях

Фото: REX / Shutterstock / Fotodom