Концерт группы Metallica вызвал небольшое землетрясение в США

Концерт группы Metallica на стадионе «Лэйн» Виргинского политехнического университета вызвал искусственные сейсмические колебания. Об этом сообщили на странице университета в соцсети X.

На выступление пришло 60 тыс. человек, передает Fox Weather. Пик сейсмической активности пришелся на исполнение песни «Enter Sandman». Традиционно под эту композицию на поле выходят игроки вирджинского футбольного клуба Virginia Tech Hokies. Для болельщиков эта песня символ выступления их местной команды.

Магнитуда сейсмической активности была ниже 1,0, поэтому ощутить подземные толчки нельзя было даже полутора километрах от стадиона, как сообщил директор обсерватории Мартин Чепмен. Посетителям концертов удавалось создавать и более мощные искусственные землетрясения. Как писал CNN, в 2023 году на двух концертах американской певицы Тейлор Свифт в Сиэтле фанаты вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3.